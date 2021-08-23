Güreş heyecanı başladı
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Güreş heyecanı başladı

Güreş heyecanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesinin organize ettiği, şehir merkezinde ilk kez düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda coşkuyla başladı.

Pamukkale Belediyesinin organize ettiği, şehir merkezinde ilk kez düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda coşkuyla başladı. 38'i başpehlivan 500 pehlivan er meydanına çıktı.

Denizli'de ilk kez şehir merkezinde düzenlenen Yağlı Güreşler, Pamukkale Belediyesinin himayesinde gerçekleşiyor. Denizli Atatürk Stadını dolduran Denizlili güreş severler sabahın ilk saatleri ile birlikte pandemi kurallarına uygun şekilde ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrolü yapılarak içeri alındılar. 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katıldığı Pamukkale Yağlı Güreşleri tarihe tanıklık etmek isteyen güreş severlerin doldurduğu Atatürk Stadında başladı.

"Bütün vatandaşlarımızın ayağına bu fırsatı getirelim istedik"

Güreşin ilk şehir merkezinde yapıldığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Aylardır hazırlığını yaptığımız o coşkulu ana şükürler olsun kavuştuk. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde dualar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde açılışımızı gerçekleştirdik. Öncelikle küçük pehlivanlarımızla başladık. İnşallah kazasız belasız yarış temenni ediyorum. Bizim açımızdan da farklı heyecanı var. Çünkü Denizli'nin şehir merkezinde çok uzun yıllardır ilk kez böylesine büyük ve güçlü organizasyon yapılıyor. Yağlı güreş ata sporumuzdur. Ecdadımızın bize yadigarı ve aynı zamanda emanetidir. Denizli'nin merkezinde yaşayan ve yoğun bir şekilde çalışan ve diğer güreşlere yoğunluktan dolayı gidemeyen bütün vatandaşlarımızın ayağına bu fırsatı getirelim istedik. Başlangıcı çok keyifli oldu ve inşallah sonu da öyle olur. 40 pınarda altın kemer almış bütün başpehlivanlarımız bugün er meydanında olacaklar. Şeref konuğumuzda var Denizli'de. O şeref konuğumuz ise altın kemeri 3 kez alarak ebedi sahibi unvanına kavuşmuş olan Hüseyin Çokal abimizde yanımızda" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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