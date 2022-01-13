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Güreş grup müsabakaları Düzce'de başlıyor

Güreş grup müsabakaları Düzce'de başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapacak.

Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapacak.

Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları 14-16 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan Bahçeşehir Spor Salonunda başlıyor. Bilecik, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Bolu, Zonguldak, Kütahya ve Bartın illerinden yaklaşık 300 sporcu Güreş Gençler (A) Grekoromen ve serbest stil grup müsabakalarında mücadele edecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yarışmada ter dökecek sporculara ve antrenörlere başarılar dileyerek, halkımızı ve güreş severleri müsabakalara davet etti. - DÜZCE

Güreş grup müsabakaları Düzce'de başlıyor

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