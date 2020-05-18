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Güreş Federasyonundan antrenörler için uzaktan eğitim semineri

Türkiye Güreş Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenörlere yönelik uzaktan eğitim semineri düzenleyecek.

Güreş Federasyonundan antrenörler için uzaktan eğitim semineri
18.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:00

Türkiye Güreş Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenörlere yönelik uzaktan eğitim semineri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek seminer, 6 Haziran'da başlayacak.

Ücretsiz düzenlenecek seminer 15 Haziran'da sona erecek.

Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerin başvurularını, 5 Haziran saat 14.00'e kadar "Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)" üzerinden yapması gerekiyor.

Online hakem semineri sürüyor

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, sosyal medya hesaplarından her hafta belirlediği bir kuralı önce anlatıp, sonra da bu kurala yönelik videoları izletiyor.

Türk Güreş Hakemleri adıyla hem Facebook hem de Instagram üzerinden açılan hesapları sadece hakemler değil güreşe gönül vermiş herkes ziyaret edip bilgilenebiliyor.

Cicioğlu, ilgiden son derece memnun olduğunu belirterek, "Her hafta bu hesaplarda bir kural anlatıyorum. Ardından bu kuralla ilgili bir video gösterimi sunuyorum. Hem hakemlerimiz hem de tüm güreşseverler bu konulardan faydalanıyor. Ayrıca hakemler için açtığım ayrı bir grupta da hakemlere özel, soru-cevap şeklinde seminer yapıyoruz. Pandemi sürecini MHK olarak en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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