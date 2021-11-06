ANKARA (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına Şeref Eroğlu seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 5'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Yönetim ve faaliyet raporları ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Genel kurulda kullanılan 260 oydan geçerli oyların 152'sini alan Şeref Eroğlu başkan seçilirken, Musa Aydın 102 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

"Ahmet Taşçı, Ali Kayalı, Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan, Turgay Baştuğ, Hürbay Duran, Selim Akceylan, İsmail Acıpınar, Mehmet Tuncer, Hızır Sözüer, Barış Şeref, Murat Şahin, Hasan Aydın, Fezair Tatlıdil."

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Spor Haberleri

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