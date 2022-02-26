Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan birlik mesajı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası'nda heyecan sürerken, güreş ailesi bir araya geldi.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından organize edilen Güreşte Birlik Toplantısı'na, federasyon başkanı Şeref Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Bekir Çeker, eski şampiyonlar, kulüp temsilcileri, TGF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Cicioğlu, TGF kurul üyeleri, kulüp idarecileri ve antrenörleri ile spor ilçe müdürleri katıldı.

Burada konuşan Eroğlu, güreşin gelişmesi ve sorunların çözümü açısından bu tür buluşmalara çok önem verdiklerini belirtti.

Camia olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Eroğlu, "Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması çok önemli. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, bir olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki farklı fikirler olacak, ama onları da önemseyip kucaklayacağız. Çünkü küçük işlerle uğraşmaktan büyük işlere bakamadık." ifadelerini kullandı.

Turnuvada grekoromende aldıkları 15 madalyanın kendilerine moral verdiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası çok zor geçecek, bunu biliyoruz. Buna hazırlıklıyız ve çok çalışıyoruz. Allah nasip ederse 100. yılımızda tesislerimize kavuşacağız. Emeği geçen herkese ve maddi, manevi desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na camiamız adına teşekkür ediyoruz. Bakıldığında federasyonumuz tarihten beri tesis fakiri. Kendimize ait iki arabamız var. Biri Hamza bakanımız, diğeri ise Bekir Çeker başkanın döneminde alındı. Başka bir dikili ağacımız yok. Geçmişten gelen yaklaşık 26 milyon lira borç var. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız organizasyonlara, sponsorlarımızın desteği ile para harcamadık. Biz de organizasyonları firmalara verebilirdik ama turnuvalarımızı ücretsiz yapmanın yollarını arayıp bulduk, belediyelerimize, sponsorlarımıza minnettarız."

Toplantıda ayrıca İbrahim Cicioğlu, kulüp yetkililerine yeni kurallar hakkında uygulamalı sunum yaptı.