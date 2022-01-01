Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyon tarafından paylaşılan mesajda Eroğlu, 2022 yılının sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Yeni yılın, güreş ailesi için başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni eden Eroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Şükürler olsun ki 2021'i geride bırakırken çok önemli bir göreve seçildik. Tek amacımız Türk güreşini Avrupa ve dünyada zirveye taşımak. Bu yolda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren düğmeye bastık. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için 2022 yılında da aynı gayret ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de bu sorumluluğun bilincinde olan idareciler olarak Türk güreşini daha iyi bir noktaya taşımak için gerekli tüm planlamaları yaptık. Kaybettiklerimiz, üzüntülerimiz ve sevinçlerimiz oldu. 2021 yılında aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. 2022 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve değerli güreş ailesine sağlık, huzur ve sevinç getirmesini temenni ediyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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