SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
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SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaretŞenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA) -Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İznik'te kamp yapan Yıldız Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret

Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA) -

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İznik'te kamp yapan Yıldız Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

03-20 Mayıs tarihleri arasında İznik'te bulunan Yıldız Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret eden Başkan Aydın'a, İznik Belediye başkanı Kağan Mehmet Usta, Yağlı Güreş Güney Marmara Bölge Sorumlusu Orhan Yavaş ve beraberindeki heyet eşlik etti. Başkan Aydın, sporcularla bayramlaştıktan sonra milli takım oyuncularına başarılar diledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 'Sizler bizim geleceğimizsiniz. İnanıyorum ki içinizden yeni Taha'lar çıkacak. Buraya olimpiyat şampiyonu olmak için, dünya şampiyonu olmak için mücadele etmeniz lazım. Bu hedefiniz olmazsa, başarılı olmanız mümkün değil. Hocalarınızın, ailelerinizin sizden beklentileri var. Çok çalışmanız lazım. Hedefinizin olması lazım. Buraya seçildiniz, başarılarınızın devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret
SPOR Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan milli sporculara ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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