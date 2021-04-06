Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Musa Aydın yayımladığı kutlama mesajında, Anadolu Ajansı'nın ülkenin en zorlu dönemlerinde kurulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele döneminde Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya başlayan Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir. En hızlı ve en doğru haberleri halka sunan, spor camiasının da her zaman yanında olan Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bizlere haber ulaştırmak için gece gündüz çalışan Anadolu Ajansının tüm fedakar çalışanlarını en kalbi duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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