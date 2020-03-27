Güreş Federasyonu 65 yaş üstü güreşçilerin yanında Türkiye Güreş Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü güreşçilere yardım konusunda harekete geçti.

Türkiye Güreş Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü güreşçilere yardım konusunda harekete geçti.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Türkiye Güreş Federasyonu, 65 yaş üstü güreşçilere yardımcı olmak için harekete geçti. Federasyondan il temsilciliklerine gönderilen yazıyla, her ilde bulunan 65 yaş üzeri güreşçilerin tespit edilerek ihtiyaçları konusunda bir iletişim ağı kurulması talimatı verildi. Federasyonun yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs salgını nedeniyle devletimiz çok önemli kararlar almış ve uyarılarda bulunmuştur. Alınan kararlardan biri de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağıdır. Bu bağlamda 65 yaş üzeri güreşçilerimizinde ihtiyaçlarını giderme konusunda zorluklar yaşamaması için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın siz il temsilcilerimizden bu güreşçilerimize destek olunması konusunda hassasiyet gösterilmesini istemiştir. İlinizde bulunan 65 yaş üstü tüm güreşçilerimizin tespit edilerek, iletişim halinde olunması ve ihtiyaçlarının sorulması, gerekirse Federasyona bu konuda bilgi verilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını önemle rica ederiz."

(İHA)

Kaynak: İHA