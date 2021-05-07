Güreş: Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası
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Güreş: Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası

Güreş: Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda yarın kadınlarda final müsabakaları yapılacak, grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda yarın kadınlarda final müsabakaları yapılacak, grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün mindere çıkan kadınlar Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kiloda finale yükselerek Türkiye'ye güreşte 9. olimpiyat kotasını getirdi.

Türkiye, daha önce serbest stilde 4, grekoromende 3, kadınlarda da 1 kota kazanmıştı.

Elemelerde yarın kadınlarda müsabakalar tamamlanacak, grekoromen stilde ise mücadele başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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