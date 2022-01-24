Güreş develerine reklam alıyorlar

Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi görürken, bazı develerin havutlarındaki reklamlarda ilgi odağı oldu.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Burhaniye ilçesinde, 17.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi görürken, bazı develerin havutlarındaki reklamlarda ilgi odağı oldu. Burhaniye'de Marmara ve Ege'nin çeşitli ve ilçelerinden gelen 180 deve arenaya çıkarken, güreşleri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Burhaniye'de arenaya çıkan Sait Ersen'e ait Çılgın Hasan adlı devenin havudundaki lokma, pilav ve helva reklamı ilgi gördü. Güreşlerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Emrah Ersen, lokma, pilav ve helva servisi yaptıklarını anlatırken, ürünlerinin tanıtımı için çalıştıklarını söyledi. Develerin gelin gibi süslendiğini anlatan Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol da, "Güreşlerimiz çok güzel oldu. Güreşimize katılan bütün deve sahiplerine ve izleyicilere teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

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