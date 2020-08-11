Güreş camiasının acı günü Kadın Güreş Milli Takımlar Koordinatörü İbrahim Yıldırım, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kadın Güreş Milli Takımlar Koordinatörü İbrahim Yıldırım, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan İbrahim Yıldırım, dün akşam by-pass ameliyatı olmuştu. Uzun süren ameliyatın ardından İbrahim Yıldırım vefat etti. Yıllardır Türk güreşine büyük hizmetleri dokunan İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İbrahim Yıldırım'ın cenaze namazının, yarın öğlen İstanbul Sarıyer Poligon Camisi'nde kılınacağı belirtildi.

Kaynak: AA