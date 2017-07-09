Güreş: Büyükler Grekoromen Lig Müsabakaları

Bursa'da yapılan Büyükler Grekoromen Güreş 1. ve 2. Lig müsabakaları sona erdi.



Atatürk Spor Salonu'nda, liglerde yer alan 16 takımdan 180 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 1. Lig'de Ankara EGO Spor Kulübü şampiyonluğu elde ederken Çankırı Yaren Spor Kulübü ikinci, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.



İstanbul Pendik Spor Kulübünün şampiyonluğa ulaştığı 2. Lig'de ise Sancaktepe Belediye Spor Kulübü ikinci olurken Çorum Belediye Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.



Serbest 1. Ligde de Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2. Ligde Antalya ASAT Spor Kulübü şampiyonluğu kazandı.