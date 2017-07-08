Güreş: Büyükler Grekoromen Lig Müsabakaları

Türkiye Güreş Federasyonunun, 2017 faaliyet programında yer alan Büyükler Grekoromen Güreş 1. ve 2. Lig Müsabakaları Bursa'da başladı.



Atatürk Spor Salonu'nda, liglerde yer alan 16 takımdan 180 sporcunun katılımıyla 1. ve 2. Lig çeyrek final, yarı final, final ve klasman müsabakaları yapılıyor.



Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalarda süper lige çıkacak, birinci ligden ikinci lige düşecek ve ikinci ligden birinci lige yükselecek takımlar belirlenmiş olacak.



Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata sporu güreşin olimpiyatlarda en fazla altın madalya kazandıran branş olduğunu belirtti.



Şahin, güreş branşının gelişmesi anlamında da Bursa'da önemli altyapı çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak, "Bursa lokomotif illerden bir tanesidir. Son yıllarda hem altyapıda hem de büyükler kategorisinde çok önemli tarihi başarılar oldu. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün güreşçisi Rıza Yıldırım, büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu bizim içinde çok önemli bir başarıdır." diye konuştu.



Müsabakalar, yarın sona erecek.