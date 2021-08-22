Güreş ağası belli oldu
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Güreş ağası belli oldu

Güreş ağası belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'nin ilk ağası Yavuz Cinkaya oldu.

Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'nin ilk ağası Yavuz Cinkaya oldu.

Denizli'nin iş adamlarından olan Yavuz Cinkaya, Pamukkale Güreşleri Kurucu ağası oldu. Cinkaya, Pamukkale Yağlı Güreşlerinin kurucu ağası olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Denizli'mizde böylesi güzel bir organizasyonu düzenleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimizin merkezinde ilk kez düzenlenen yağlı güreşler, gençlerin ata sporu tanıması açısından çok önemli. Pamukkale Yağlı Güreşlerinin kurucu ağası olmaktan da ayrıca mutluyum. Ata sporumuzun şehrimizde daha da çok sevilmesi ve tanınmasının sürekliliği için bizlerinde bir katkısı olması gerekiyordu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Güreş ağası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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