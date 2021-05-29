Güreş: 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası

Güreşte İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Güreşte İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde mindere çıkan milli sporculardan kadınlar 50 kiloda Zehra Demirhan altın, Zerda Demir gümüş, 55 kiloda Melda Dernekci gümüş, Nazar Kaya bronz, 59 kiloda da Selvi İlyasoğlu altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 65 kiloda Yağmur Çakmak altın, 72 kiloda Nazar Batır altın, Vahide Nur Gök ise bronz madalyaya uzandı.

Erkekler grekoromen stilde 55 kiloda Emin Çakır gümüş, Mücahit Tiryaki bronz, 63 kiloda İsmail Oruçoğlu gümüş, Azad Sarıyar ve Cevatcan Canlı bronz, 72 kiloda Lezgin Ceki gümüş, Ömercan Doğan ve Mansur Barga bronz, 82 kiloda Samet Yaldıran gümüş, Ömer Tatar ve Furkan Tas bronz, 97 kiloda ise Osman Ayaydın gümüş, Mustafa Olgun da bronz madalya kazandı.

Erkekler serbest stilde 57 kiloda Ahmet Karavuz altın, Muhammed Karavuz gümüş, 65 kiloda Özgür Gök gümüş, Eren Duran bronz, 74 kiloda Taner Garip altın, Mertcan Damatoğlu ve Halit Özmuş bronz, 86 kiloda Muhammed Gül bronz, 97 kiloda Polat Polatcı altın, Mücahit Çelik gümüş ve Emin Demir bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın milli güreşçilerden kadınlar 53 kiloda Emine Çakmak, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Merve Karadeniz, 68 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Kader Tekin, altın madalya için mücadele edecek.

Erkekler serbest stilde ise 61 kiloda Hamza Zopalı, 79 kiloda İsmail Küçülsolak, 92 kiloda Murat Sevmiş, 125 kiloda da Adil Mısırcı ve Efe Anıl Al, altın madalya için mindere çıkacak.

Erkekler grekoromen stilde 60 kiloda Mert İlbars ve Seyitcan Beytekin ile 130 kiloda Atalay Aydemir ve Hamza Bakır, finalde karşı karşıya gelecek. 67 kiloda Fatih Sarıkaya, 77 kiloda Şahan Acar ve 87 kiloda Emircan Arslan da finalde boy gösterecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür