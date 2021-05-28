Güreş: 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası
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Güreş: 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası

Güreş: 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

İstanbul'da başlayan 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nın ilk gününde 17 güreşçi finale çıktı.

İstanbul'da başlayan 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nın ilk gününde 17 güreşçi finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ilk gününde serbest stilde 57-65-74-86-97 kiloda, grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kiloda ve kadınlarda 50-55-59-65-72 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Kadınlar 50 kiloda Zerda Demir, Zehra Demirhan, 55 kiloda Melda Dernekçi, 59 Selvi İlyasoğlu, 65 kiloda Sude Berdan, 72 kiloda Nazar Batır finale yükseldi.

Erkekler serbest stilde 57 kiloda Ahmet Karavus, Muhammet Karavus, 65 kiloda Özgür Gök, 74 kiloda Taner Garip, 97 kiloda Mücahit Çelik, Polat Polatçı, grekoromen stilde 55 kiloda Emir Çakır, 63 kiloda İsmail Oruçoğlu, 72 kiloda Lezgin Çeki, 82 kiloda Samet Yaldıran, 97 kiloda Osman Ayaydın, müsabakalar sonucunda altın için mücadele etmeye hak kazandı.

Kadınlar 50 kiloda Esma Akkaya, 65 kiloda Yağmur Çakmak ve Songül Alpkaya, 59 kiloda Neslihan Nurkoç ve erkekler serbest stilde Halit Ozmuş bronz madalya için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Güreş: 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası - Haberler Spor
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