Gürer: "Tarım Politikaları Değişmeli"

Bandırma Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hamit Levent Gürer, sebze, meyve ve kuru gıdalara gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Bandırma Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hamit Levent Gürer yaptığı açıklamada, Türkiye'de acilen tarım üretim programı yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Fiyatların artacağı belliydi. Acilen tarım programı ve üretim programı yapılması gerekiyor. Hükümetimiz yavaş yavaş bu işlerin üzerine gidiyor, ama bu pansuman ve aspirin tedavisi gibi oluyor. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin nüfusu 82 milyon oldu. Türk toplumu devamlı tüketirken, dünyada küresel bir iklim değişikliği de devam ediyor. Bu iklim değişikliğinin yansımaları otomatikman gıda ve tarım politikalarının üzerinde büyük baskı yapıyor" dedi.

Dünya nüfusu ve Türkiye nüfusu arttıkça tüketimin de arttığını söyleyen Gürer, "Tüketim artınca gıda yetmemeye başlıyor. Dünyada gıda maddelerinin yetmemesinin sebebi, tarım politikalarından daha çok maliyet politikalarının yüksek olmasıdır. Çok uluslu şirketlerin her şeye el attığı gibi tarıma da el atmasıdır. Türkiye'nin en büyük hatası üretim planlamasının olmamasıdır. Bunun vebalini Türk toplumu olarak çekiyoruz. Bunda geçmişten gelen tarım politikalarının hatalarını da unutmamak gerekir. Dünyanın en büyük buğday üreticileri olan Amerika ve Rusya'da fiyat süspansiyonu var. Biz ne yaptık? Pahalı üretiyoruz diye ithal ettik. Susurluk pancarı Türkiye'nin en sayılı şeker pancarıydı. Çiftçi ben 1 TL'ye veriyorum diyor, tezgaha bakıyorlar 2 TL. Bu nasıl oluyor? Bunu önleyecek olan devlettir. Devlet hiçbir zaman elini ayağını çekmeyecek, devamlı kontrolcü, müdahaleci olacak, yeri geldi mi denetleyici olacaktır. Dışa bağımlılığı kaldırıp, üretime destek verip kendimiz üretmeliyiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA