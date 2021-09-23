Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek - Haberler Ekonomi
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Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek

Manisa'da yılda 6.13 milyon metreküp içme suyu temin edecek Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'da yılda 6.13 milyon metreküp içme suyu temin edecek Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı.

Manisa kent merkezinin içme suyu problemini büyük ölçüde çözecek olan Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı yüzde 45 fiziki gerçekleşme oranına ulaşırken barajda gövde dolgusuna da başlandı.

Çalışmaların son durumunu yerinde görmek için şantiyeye giden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, barajı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çınar "Slurry trench, dolusavak ve batardo dolgusu tamamlandık. Enjeksiyon imalatlarının ise yaklaşık yüzde 70 bitti. Gövde dolgusuna başladık. Barajın gövdesi için 960 bin metreküp dolgu yapacağız" diye konuştu.

Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusunu 2022 yılında bitirmeyi planladıklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü, çalışmaların hava şartlarının el verdiği ölçüde kış aylarında da aralıksız süreceğini söyledi. Çınar, barajı 2023 yılında tamamlamak istediklerini ifade etti.

Gövdesi kil çekirdek homojen dolgu tipinde projelendirilen Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nın temelden yüksekliği 40 metre olacak. 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak baraj, bir yandan Manisa kent merkezine yılda 6 milyon 130 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlarken, bir yandan da zeytini ile meşhur Akhisar ovasına hayat verecek.

12 bin 260 bin dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak baraj, bölge ekonomisine de 2021 yılı rakamlarıyla yılda 11 milyon 930 bin lira ek gelir sağlaması hedefleniyor. - MANİSA

Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek

Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek

Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek - Haberler Ekonomi
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