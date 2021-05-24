Gürdoğan'ın anne acısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün hayatını kaybeden annesi Kebire Gürdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün hayatını kaybeden annesi Kebire Gürdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile çok sayıda seveni katıldı. Kebire Gürdoğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı