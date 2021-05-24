Gürdoğan'ın anne acısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürdoğan'ın anne acısı

Gürdoğan'ın anne acısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün hayatını kaybeden annesi Kebire Gürdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün hayatını kaybeden annesi Kebire Gürdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile çok sayıda seveni katıldı. Kebire Gürdoğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

Gürdoğan'ın anne acısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Akalın Prens William
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürdoğan'ın anne acısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:52:32. #1.14#

title