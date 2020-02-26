Gürdoğan: "Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması"

26.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:09

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu'na yönelik domates ihracatında temennilerinin kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi.



Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı. Yükseltilen kota kararını değerlendiren DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Rusya Federasyonu'na yapılan domates ihracatımız talihsiz uçak krizi sonrasında anılan ülke tarafından ülkemize tahsis edilen birikimli kota sistemi çerçevesinde yürütülmektedir. Rusya Federasyonu ile yaşanan talihsiz uçak krizi sonrasında ilişkilerimizin normale dönmesi akabinde Kasım 2017 tarihinden itibaren ülkemizden domates ithalatına izin veren Rusya Federasyonu ilk etapta 50 Bin tonluk kota tahsis edilmiş ve kota miktarı doldukça artırım yapılarak 150 bin tona çıkarılmıştı. Son olarak tahsis edilen bu 150 bin ton kotanın dolması üzerine Rusya Federasyonu ülkemizden yapılan domates ithalatını geçtiğimiz aylarda durdurmuştu. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca yürütülen etkin diploması girişimleri kapsamında kotanın 50 bin ton daha artırılarak toplamda 200 bin tona çıkarılması konusunda Rus makamları nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda, domates kotamızın 200 bin tona yükseltilmesi Rus makamlarınca onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır" dedi.



"Rus tüketiciler en çok Türk domatesini tercih ediyor"



Domates kotasının arttırılmasının ihracatçılar tarafından sevinçle karşılandığını dile getiren Gürdoğan, "Rusya Federasyonu tarafından domates kotamızın 50 bin ton daha arttırılması ile ihracatçılarımız tekrar ihracat yapma imkanına kavuşmuş olup, ülkemizin domates ihracatında en önde gelen pazarı olan Rusya Federasyonu'na düzenli bir şekilde ihracatımızın sürdürülecek olması hem üreticilerimiz nezdinde hem de ihracat camiamızda büyük sevinçle karşılanmıştır. Bilindiği üzere, Türk domatesi lojistik yönünden var olan üstünlüklerimizden dolayı, en taze ve en üst kalitede 1 gün gibi kısa sürede Rusya pazarına sunulmakta ve üst kalite ve uygun fiyat avantajından dolayı da Türk domatesi pazarda Rus tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürün olmaktadır. Temennimiz önümüzdeki dönemde kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak, ülkemizin en büyük dış ticaret partneri olan Rusya Federasyonu'na serbest ticaret koşulları içinde ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ihracat yapılabilmesidir. Bu imkanın da; ülkemiz makamlarının etkin diplomatik girişimleri ile sağlanacağına ihracatçılar olarak canı gönülden inanmaktayız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA