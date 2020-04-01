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Türk Eximbank, Ahmet Hamdi, İhracat, Ekonomi

Gürdoğan'dan ihracatçılara "Devletin sunduğu imkanları iyi değerlendirin" çağrısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçıların bu zor dönemde devletin ihracatçılara sunduğu imkanların iyi değerlendirilmesini istedi.

01.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:05
Gürdoğan'dan ihracatçılara

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçıların bu zor dönemde devletin ihracatçılara sunduğu imkanların iyi değerlendirilmesini istedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürdoğan "Tüm dünyayı kasıp kavuran ve can kayıpları yanında dünya ekonomisine de büyük darbe vuracak, son yılların en büyük kabusu olan Korona virüsü (covid 19) salgınının ülkemiz ekonomisi üzerindeki tahribatının önlenmesi amacıyla devletimiz tarafından ihracatçılarımıza, iş dünyasına ve vatandaşlarımıza yönelik alınan önlemler ve sunulan ekonomik paketlerin krizin yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İhracatçılara yönelik alınan önlemlerin ihracatçılarımız tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde, kayıplarımızın kısa sürede telafi edileceğini; ihracat ve ekonomimizin salgının kontrol altına alınması ile çok hızlı bir şekilde toparlanacağını umuyoruz" dedi.

Özellikle bu dönemde devletin banka kredilerine yönelik sunulan yeni kredi imkanları ile kredi vadelerindeki uzatmaya yönelik kararlarına özellikle özel bankaların sıkı sıkıya uymalarını, ihracatçı ve iş dünyasına yönelik yapıcı bir tutum içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Gürdoğan, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle ihracatçının bankası olan Türk Eximbank tarafından şu an piyasada en uygun faiz oranı şartlarında ve 720 gün (2 yıl) vadeli ve tek seferde ödemeli reeskont döviz kredisinin ihracatçımıza can simidi olacağını ve tüm ihracatçılarımızın bu krediye başvuru için Trabzon Eximbank Şubesine başvuru yapmalarını önerdi. Yine Eximbank'ın daha önce kullanılan reeskont kredilerinin geri ödemelerinde Eximbank'ın 90 gün öteleme yapması, ihracat taahhütlerini 1 yıl uzatmasının da ihracatçımıza önemli bir rahatlama sağladığını belirten Gürdoğan, ayrıca, aracı bankalar üzerinde kullandırılan sevk öncesi ihracat kredilerinde de Eximbank'ın Vade Uzatımı yaparak 1 Nisan 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 (dahil) tarihine kadar vadesi gelecek kredilerin 180 güne (6 aya) kadar vade uzatımı yapması ve taahhüt sürelerinin de aynı şekilde ötelenmesinin önemli olduğunu ve bu konuda da özel bankaların ihracatçıya yardımcı olmaları gerektiği söyledi.

Gürdoğan, dün Merkez Bankası tarafından açıklanan destek paketleri içinde de reeskont kredileri için ihracatçıya ayrı bir limit olarak Türk Lirası üzerinden 360 gün vadeli yeni bir kaynak açıklamasının da çok önemli olduğunu ve uygulanan piyasa faiz oranlarına göre daha düşük faiz oranından kullandırılacak bu krediye de ihracatçılarımızın hem Eximbank ve hem de özel ve kamu bankaları üzerinden başvuruda bulunmalarını istedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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