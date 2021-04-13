Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve ülkede siyasi krizin derinleşmesine sebep olan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın mahkeme duruşması yapıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve ülkede siyasi krizin derinleşmesine sebep olan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın mahkeme duruşması yapıldı. Dışarda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan Tiflis Şehir Mahkemesi'nde Melia'ın tutukluluk süresinin uzatılmasına kararı verildi. Kalabalık grup mahkeme önünde toplanarak Melia'ya destek verdi.

Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı
Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı
Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı
Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı
Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürcü muhalif lideri Melia'nın tutukluluk süresi uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:48:08. #1.16#
title