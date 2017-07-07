Gürcü Kadının Valizinden 600 Gram Bonzai Çıktı

ARTVİN'in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı'nda, ülkeye girmek isteyen Gürcistan uyruklu N.F.'nin valizinde 600 gram sentetik uyuşturucu bonzai bulundu.



Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına yaya olarak gelen N.F. adlı kadının valizi, şüphe üzerine X-Ray taramasına alındı. İşlemler sırasında kadının valizine gizlenmiş 600 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitme hazırlığında olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu N.F., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - Artvin