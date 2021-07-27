Gürcü kadın Elazığ'da Müslüman olup Elif ismini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürcü kadın Elazığ'da Müslüman olup Elif ismini aldı

Gürcü kadın Elazığ'da Müslüman olup Elif ismini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gürcistan uyruklu Nino Miladze, yaptığı araştırmalar sonucunda İslamiyet'i seçerek Elif ismini aldı.

Gürcistan uyruklu Nino Miladze, yaptığı araştırmalar sonucunda İslamiyet'i seçerek Elif ismini aldı. Elazığ Müftülüğünde Miladze için ihtida töreni düzenlendi.

Yaptığı araştırmalar sonucunda ve arkadaş tavsiyesi ile İslam'a girmek istediğini belirten Nino Miladze, Elazığ Müftülüğüne müracaat etti. Gürcistan vatandaşı Miladze için ihtida merasimi düzenlendi. Elazığ Müftüsü Selami Aydın, il vaizi Zahide Bozkurt ve din hizmetleri memuru Necdet Han, Murat Kızrak rehberliğinde şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Miladze Müslüman oldu. İslam'ın temel esaslarını anlatan müftü Aydın, Elif ismini alan Miladze'ye Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Gürcüce dini kitaplar hediye ederek, ihtida belgesini teslim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürcü kadın Elazığ'da Müslüman olup Elif ismini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 01:07:55. #1.14#

title