Gürcü Başbakandan İktidar Partisine Çağrı

Gürcistan'da Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler kendi adaylarını açıklamaya başlarken, Başbakan Mamuka Bahtadze, "İktidar partisi seçime katılmazsa daha iyi olur" dedi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze, düzenlediği basın toplantısında Ekim ayında yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahtadze, "Daha demokratik bir süreç için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi aday göstermese daha iyi olur" dedi. Bahtadze, iktidar partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için birçok değerli adayı olduğunu vurgulayarak, "Ancak Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoda anayasal bir çoğunluğa sahip olduğunu düşünürsek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti için aday olmasaydı daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Bahtadze, "Partinin felsefesi, gerçek Avrupa parlamenter demokrasisi ve parlamento cumhuriyetinin Gürcistan'da oluşturulması gerektiğidir" dedi.

Bahtadze, her bir siyasi gücün ana görevinin herhangi bir seçime katılmak olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde iyi sonuçlara ulaşabilecek birçok adayımız var. İktidar partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki konumu yakında yayınlanacak" diye konuştu.

Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu, eski başbakan ve şimdiki mevcut iktidarın genel başkanı Bidzina İvanişvili, geçen gün yerel basın mensuplarıyla yaptığı mülakatta, "Benim pozisyonum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız ve makama layık bir aday gösterebilmektir" diye konuştu. İvanişvili, kimsenin bulunmaması durumunda, "Muhalefet adayını sunmalı ve bu kurumu paylaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu yılın Ekim ayında Gürcistan'da düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 muhalefet partisi "Güç Birliktedir" isminde bir ittifak kurarak birlikte gireceklerini açıkladı. "Güç Birliktedir" ittifakı, ana muhalefet partisi "Birleşik Ulusal Harekatı'nın" üyesi ve eski Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze'yi aday olarak gösterdiklerini açıkladı. 2008-2012 yılları arasında Gürcistan Dışişleri Bakanı olan Grigol Vaşadze, 2017 belediye başkanlığı seçimlerinde Kutaisi Belediye Başkanlığı görevine aday gösterilmiş ancak kazanamamıştı. Diğer tarafta ise ikinci muhalefet partisi "Avrupalı Gürcistan Partisi", geçtiğimiz hafta parti lideri David Bakradze'yi cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterdiklerini açıkladı. David Bakradze, 2008-2012 yılları arasında Gürcistan Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü. Bakrazde, 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Birleşik Ulusal Hareket'in" adayıydı ancak kazanamadı. - TİFLİS