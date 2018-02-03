Gürcü Bakan Canedildze: "Gürcistan İçin Türkiye ve Azerbaycan Çok Önemli"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mihail Canedildze, "Gürcistan için Türkiye ve Azerbaycan çok önemli" dedi.

Gürcistan'ın 1. Kanalı'nda yer alan 'Haftalık Röpörtaj' programının konuğu olan Gürcü Dışişleri Bakanı Mihail Canedildze, bölgesel projeler meselesine değinerek, Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan için çok önemli olduğunu belirtti. Gürcü Bakan, aynı zamanda "Gerçekleştirdiğimiz projeler tüm Avrupa'yı da kapsıyor" dedi.

Gürcü Dışişleri Bakanı Canedildze, Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan'ın stratejik ortakları olduğunu belirterek, "Bölgesel ve çok önemli projeler uyguluyoruz ve işbirliğimiz sadece üç ülkeyi değil tüm bölgeyi ve Avrupa'yı da kapsıyor" şeklinde konuştu.

Canedildze, Gürcistan'ın Azerbaycan ile çok taraflı bir biçimde işbirliği yaptığını da vurgulayarak, "Doğu Ortaklığı programına katıldık. Demokratik kurumlar ve Avrupa ile ilişkileri üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini de kullandı. Gürcü Dışişleri Bakanı, Gürcistan'ın komşu, dostane ve ortak ülkelerdeki iç siyasi süreçlerin değerlendirilmesine katılmaması gerektiğini de belirtti. - TİFLİS