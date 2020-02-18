: Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

18.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:07

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'da başlattığı Türkçe eğitim programlarıyla Türk kültürünün tanıtılması ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te faaliyet yürüten YEE, Türkçe eğitiminin yanı sıra gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerle, Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duyan Gürcistanlılar ile Türkoloji öğrencilerinin ilk adresi haline geldi.

Son teknolojiyle donatılan sınıflarda uzman eğitmenlerden ders alan Gürcistanlılar, bu sayede Türk dili ve kültürünü öğrenme imkanı buldu.

Devam eden kurslarda 270 kişinin eğitim gördüğü ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren enstitüde yaklaşık 3 bin Gürcistanlı Türkçe öğrendi.

Ülkedeki insanların Türk dili ve kültürüne yönelik taleplerine cevap veren enstitü, üniversitelerin Türkoloji bölümlerine destek vererek, iki ülke arasındaki eğitim, kültür ve sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkı sunuyor.

"Bu etkileşim iki ülke ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor"

Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Marika Jıkıa, gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitü sayesinde öğrencilerin Türkoloji bölümüne daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Gürcistan'da Türk dili ve kültürüne ait farklı lehçelerle yazılmış sayısız eserin bulunduğunu belirten Jıkıa, şunları kaydetti:

"Modern Türk dili üzerinde çalışma yürütüyorum. Öğrencilerin her yıl Türk dili ve kültürüne ilgisi artıyor. Her sene iki ayrı gruptan 20 öğrenci yetişiyor. Bu öğrencilerin dil sorunlarını çözmek için 3. sınıftan sonra Türkiye'ye göndermeye çalışıyoruz. Bu anlamda enstitünün yardımları göz ardı edilemez. Gürcistan'dan Türkiye'ye çok büyük ilgi var. Komşuluk ilişkilerimiz çok iyi, Türkiye'den de bu ilgiliyi bekliyoruz. Bu etkileşim iki ülke ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor."

"Artık gönül lisanım Türkçe"

Türk Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan öğrencilerden Zeynep Süleymanov da Türkçeyi anlamak ve konuşmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Kurslarda sadece Türkçeyi değil, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Süleymanov, "Kurslar sayesinde Türkçe konuştuğumda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Bu yüzden de artık gönül lisanım Türkçe." dedi.

Öğrenci Selam Hazarsadikov da "Daha önce sadece Türk dizilerinden Türkçe öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi ise burada açılan kurslara katılıyorum. Türkiye'de üniversite öğrenimi görmek istiyorum, bu nedenle de Türkçe öğreniyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu