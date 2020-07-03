- Gürcistanlı kadın işçiler, Sarp Sınır Kapısı'nın açılmamasını protesto etti
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- Gürcistanlı kadın işçiler, Sarp Sınır Kapısı'nın açılmamasını protesto etti

- Gürcistanlı kadın işçiler, Sarp Sınır Kapısı'nın açılmamasını protesto etti Gürcistan-Türkiye sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı yakınlarında, mevsimsel olarak Türkiye'de çalışan Gürcistanlı kadınlar sınır kapısının açılmamasını protesto etti.

03.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:16

- Gürcistanlı kadın işçiler, Sarp Sınır Kapısı'nın açılmamasını protesto etti

TİFLİS - Gürcistan-Türkiye sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı yakınlarında, mevsimsel olarak Türkiye'de çalışan Gürcistanlı kadınlar sınır kapısının açılmamasını protesto etti.

Yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle Gürcistan ve Türkiye arasındaki sınır kapıları 15 Mart'tan bu yana askıya alınmıştı. Her yıl mevsimsel olarak Türkiye'ye giden Gürcistanlı kadın işçiler Gürcistan hükümetinin sınır kapısını açmamasını protesto etti. Kapının açılmaması nedeniyle çalışmak için Türkiye'ye gidemediklerini ifade eden işçiler, maddi kriz yaşadıklarını ifade etti. Gürcistan hükümetinin aldığı kararları eleştiren eylemciler, hükümet karşıtı slogan attı. Gürcistan hükümeti, sezonluk yurt dışında çalışan vatandaşlarına 300 Lari tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Bu miktarın yeterli olmadığını söyleyen göstericiler ise, tır şoförlerinin sorun yaşamadan sınır kapısını geçmesini eleştirdi. Sınır kapısına çok sayıda polis sevk edildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia sınır kapılarının açılmasıyla bağlantılı olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Henüz kara sınırları açmayı düşünmüyoruz. Gürcistan sınırlarını açmak için aceleci adımlar atamaz" dedi

- Gürcistanlı kadın işçiler, Sarp Sınır Kapısı'nın açılmamasını protesto etti

Kaynak: İHA

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