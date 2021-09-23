İslam'ı seçen Gürcistanlı Irma, Irmak oldu - Haberler
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İslam'ı seçen Gürcistanlı Irma, Irmak oldu

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Kültür Sanat
İslam'ı seçen Gürcistanlı Irma, Irmak oldu

Gürcistan vatandaşı Irma Gogıa, geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

KONYA (AA) - Gürcistan vatandaşı Irma Gogıa, geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'ne müracaat eden Gogıa için ihtida merasimi düzenlendi.

Hristiyanlık'tan İslam dinine geçen Irma, 'Irmak' ismini alarak Müslüman oldu.

Düzenlenen törende İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, başvuruda bulunan Irma'ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdi.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Irma, 'Irmak' ismini aldı.

İslamiyeti çok araştırdığını ifade eden Irma Gogıa, kendi arzusuyla kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Müftü Kükrek ise "Allah katında tek din İslam'dır. Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Irmak kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

Müslüman olan Gogıa'ya Kükrek tarafından Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

İslam'ı seçen Gürcistanlı Irma, Irmak oldu

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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