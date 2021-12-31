Gürcistan yeni yılı görkemli havai fişek gösterisiyle karşıladı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Covid-19 salgınına rağmen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanına akın ederken, yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Covid-19 salgınına rağmen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanına akın ederken, yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.
Gürcistan'da 2022 yılına TSİ 23.00'te "merhaba" dedi. Başkent Tiflis'te kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Korona virüs salgınına rağmen binlerce kişi, yılbaşı etkinliğinin düzenlendiği konser alanını doldurdu. Ülkede saatle 00.00'ı gösterince hava fişekler ateşlenirken, görsel şölen yaşandı. - TİFLİS
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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