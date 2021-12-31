Gürcistan yeni yılı görkemli havai fişek gösterisiyle karşıladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan yeni yılı görkemli havai fişek gösterisiyle karşıladı

Gürcistan yeni yılı görkemli havai fişek gösterisiyle karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Covid-19 salgınına rağmen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanına akın ederken, yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Covid-19 salgınına rağmen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanına akın ederken, yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.

Gürcistan'da 2022 yılına TSİ 23.00'te "merhaba" dedi. Başkent Tiflis'te kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Korona virüs salgınına rağmen binlerce kişi, yılbaşı etkinliğinin düzenlendiği konser alanını doldurdu. Ülkede saatle 00.00'ı gösterince hava fişekler ateşlenirken, görsel şölen yaşandı. - TİFLİS

Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

Yeni Zelanda 2022'ye girdi! Yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title