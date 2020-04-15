Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları video konferans yoluyla görüştü
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Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları video konferans yoluyla görüştü

Belarus, Moldova, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

15.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:42
Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları video konferans yoluyla görüştü

Belarus, Moldova, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 447 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 728'e yükseldi, ölü sayısı 3 artarak 36 oldu.

Bugüne kadar ülkede 76 bin 198 test yapıldı.

Moldova'da 2 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 115 artarak 2 bin 49'a, ölü sayısının 3 artarak 44'e yükseldiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını 24 Ağustos'a ertelediklerini duyurdu.

Rusya'da Zafer Günü kutlamaları ertlenebilir

Rusya'da Gazi dernekleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdikleri mektupta 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ertelenmesi talebinde bulundu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sokağa çıkma yasağı kapsamında devreye giren izin uygulaması kontrolünü her geçen gün sertleştireceklerini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 198 kişinin yaşamını yitirdiği Rusya'da 24 bin 490 vaka bulunuyor.

Kazakistan'da 91 vaka daha

Kazakistan'da 91 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1290'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 37 artarak 240'a çıktı, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16 oldu.

Almatı şehrindeki bir klinikte 182 sağlık çalışanında virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki tüm sağlık kurumları çalışanlarına Kovid-19 testi yapılması kararlaştırıldı.

Vakalardan 370'inin sağlık çalışanı, 80'inin çocuk olduğu aktarıldı.

Azerbaycan'da 56 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 56 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayının 1253'e, iyileşenlerin sayısının 53 artarak 404'e ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 836 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 61 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 61 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1275'e, iyileşenlerin sayısı 8 artarak 107'ye çıktı.

Salgın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 82 bin kişi karantinada tutuluyor.

Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile video konferans yoluyla görüşmesinde, Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi dış cephesine Gürcü bayrağı yansıtılarak gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Bugüne kadar 309 vakanın görüldü Gürcistan'da 69 kişi iyileşmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları video konferans yoluyla görüştü

Kaynak: AA

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