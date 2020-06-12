Gürcistan vatandaşı Svetlana, 'Emira' ismini alarak Müslüman oldu
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Gürcistan vatandaşı Svetlana, 'Emira' ismini alarak Müslüman oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Gürcistan vatandaşı Svetlana Shamoian (38), il müftülüğünde düzenlenen 'ihtida' töreni ile Müslüman oldu.

Gürcistan vatandaşı Svetlana, 'Emira' ismini alarak Müslüman oldu
12.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:42

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Gürcistan vatandaşı Svetlana Shamoian (38), il müftülüğünde düzenlenen 'ihtida' töreni ile Müslüman oldu. 'Emira' adını alan Shamoian, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim" dedi.

Gürcistan'da yaşayan Svetlana Shamoian (38), çalışmak için geldiği Bodrum'da tanıştığı erkek arkadaşının İslam diniyle ilgili verdiği bilgiler sonrası Müslüman olmak istedi. Erkek arkadaşıyla Bodrum Müftülüğü'ne gelen Svetlana Shamoian, hem dinini hem de ismini değiştirmek için müracaatta bulundu. Başvurusu kabul edilen Shamoian için ihtida töreni düzenlendi. Okunan Kuran'ı Kerim'in ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getiren Svetlana, Emira adını aldı. İhtida belgesini İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı'dan alan Shamoian, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim" dedi. Kapancı ise, ihtida merasiminin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Buradaki Müslümanların diyaloglarından ibadetlerinden etkilenerek Müslüman olma isteğini bizlere bildirdiler. Bizler de bu durum karşısında mutlu olduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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