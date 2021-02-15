Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında yüz yüze eğitime yeniden başlandı

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ekim 2020'de ara verilen eğitime yeniden başlanması kararının ardından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları da yüz yüze eğitime geçti.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ekim 2020'de ara verilen eğitime yeniden başlanması kararının ardından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları da yüz yüze eğitime geçti.

TMV Gürcistan Temsilcisi Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde okulun çevrim içi eğitimi başarılı şekilde sürdürdüğünü ifade ederek bugünden itibaren artık yüz yüze eğitiminin yeniden başlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Baş, şöyle devam etti:

"Öğrenciler uzun süredir ayrı kaldıkları okullarına kavuşmanın ve arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Okula başladıkları ilk senenin Kovid-19'a rastlaması sebebiyle sınıflarda pek de fazla vakit geçiremeyen birinci sınıf öğrencilerinin heyecanı apayrıydı."

Okulun Yerel Akademik Müdürü Manana Turkadze ise Kovid-19'la mücadele kapsamında Ekim 2020'de eğitimin çevrim içi devam ettiğini hatırlatarak, "Ama bugün Gürcistan Başbakanı'nın (Giorgi Gakharia) kararıyla yüz yüze eğitime geçtik." dedi.

Eğitim Bakanlığının önerdiği tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Turkadze, belli sebeplerden dolayı okula gelemeyen öğrenciler için ise çevrim içi eğitimi uygulamaya sürdüreceklerini bildirdi.

Kovid-19 yasakları kademeli olarak kalkıyor

Ülkede bugünden itibaren açık alana sahip restoran ve kafeler de müşteri kabul edebilecek.

Kasım 2020'den itibaren 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise marta kadar devam edecek.

Son 24 saatte 165 kişide virüs tespit edilen Gürcistan'da, 11 hasta salgından dolayı hayatını kaybetti.

Bugüne kadar toplam 265 bin 722 kişinin virüse yakalandığı Gürcistan'da, 258 bin 732 hasta iyileşti ve 3 bin 363 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili