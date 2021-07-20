Gürcistan ülkede günlük Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
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Gürcistan ülkede günlük Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli

Gürcistan ülkede günlük Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde günlük tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artmasından endişe duyduğunu ifade ederek, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde günlük tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların artmasından endişe duyduğunu ifade ederek, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Başbakan Garibaşvili, Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 ile mücadeleye değinerek günlük vaka saylarının artmaya başladığını söyledi.

Son 24 saat içinde 2 bin 616 kişinin virüse yakalandığını belirten Garibaşvili, "Örneğin bugün 2 bin 616 vaka görüldü. Bu çok endişe verici. Vatandaşlarımızı, halkımızı, bunun çok kötü bir eğilimin olduğu konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum." dedi.

Ülkenin bir kez daha zor bir duruma girmemesi, yeniden kapanmaması, ekonominin durdurulmaması için vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Garibaşvili, "Dün 11 bin kişi aşılandı, bu yeterli değil. Günde 20 ile 30 bin arasında kişiye aşı uygulanmazsa bu süreci yönetmek çok zor olacak." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 390 bin 954 kişide virüs tespit edilen ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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