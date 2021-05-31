Gürcistan, Ukrayna ve Moldova, Kovid-19 aşısı temini için AB'den yardım istedi
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Gürcistan, Ukrayna ve Moldova, Kovid-19 aşısı temini için AB'den yardım istedi

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova, Kovid-19 aşısı temini için AB'den yardım istedi
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova başbakanlarının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı sağlanmasına destek olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdikleri bildirildi.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova başbakanlarının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı sağlanmasına destek olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdikleri bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin başbakanları tarafından hazırlanan mektupta, AB'den Doğu Ortaklığı ülkeleri olarak Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların temin edilmesi konusunda yardım istendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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