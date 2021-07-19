Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan AB yolunda üçlü memorandum

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova arasında Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon yolunda iş birliğini güçlendirmek için üçlü memorandum imzalandı.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova arasında Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon yolunda iş birliğini güçlendirmek için üçlü memorandum imzalandı.

Gürcistan'da düzenlenen "AB'nin Çekim Gücü ve Bölgenin Dönüşümü" konulu konferansa katılmak için Batum kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılımıyla üç ülkenin AB üyeliği sürecinde iş birliğini güçlendirecek memorandum imzalandı. Batum'da Petra Kalesi'nde düzenlenen imza törenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan AB Konseyi Başkanı Michel, aralık ayında Moldova, Ukrayna ve Gürcistan'ın da üyeleri olduğu Doğu Ortaklığın zirvesinin düzenleneceğini belirterek, zirvenin olumlu sonuçlanması için katılacak ülkelere şimdiden hazırlık yapma çağrısında bulundu.

Üç ülkenin AB yolunda demokratik reformları uygulamaya devam etmeleri gerektiğine işaret eden Michel, bu ülkelere daha fazla mali yardımı çekmek için çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Michel, "Değerli meslektaşlarım, dostlar, AB'ye güvenebilirsiniz. Bu üst düzey diyaloğu sürdürmek ve güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Birbirimizi güçlendirme taahhüdümüz var"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, üç ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik gibi benzer sorunlar yaşadığını vurgulayarak, "Avrupa geleceğimiz için savaşmaya hazırız ve bunu hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AB entegrasyonu yolunda Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'da önemli reformların uygulanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Zurabişvili, "Ayrıca birbirimize destek olma, birbirimizi güçlendirme taahhüdümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Tam Avrupa entegrasyonunu sağlama arzusuyla birleşiyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, üç ülkenin AB'ye doğru birleşerek yoluna devam etmeleri gerektiğine işaret ederek, "Biz sadece yön ve hedef noktasıyla değil aynı zamanda bu yolda üçlü ile el ele yürüme ve tam Avrupa entegrasyonunu sağlama arzusuyla birleşiyoruz." diye konuştu.

Batum ziyareti kapsamında, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın işgal hattında incelemelerde bulunduğu bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın saldırgan politikasına karşı ortak mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Gerek Gürcistan'da gerek Ukrayna'da olsun işgalin sona erdirilmesi için ortak çalışmaların yürütülmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Güvenlik ve savunma iş birliğine çok dikkat edildi. Karadeniz uluslararası deniz hukukunun geliştirilmesi gereken bir alan olmalı ve hedefimize Ukrayna girişimi, Kırım girişimi temelinde ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

"Birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artırıyoruz"

Moldova Devlet Başkanı Sandu, üç ülkenin Avrupalı geleceğine sadık kaldığını ifade ederek, Batum konferansının bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Söz konusu ülkelerin AB'ye daha yaklaşması için Doğu Ortaklığı'nın son derece önemli olduğunu dile getiren Sandu, "Doğu Ortaklığı, ülkelerimiz için gerçek bir başarıdır. Birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artırıyoruz." dedi.

Sandu, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın AB üyesi olmakla AB'nin daha da güçleneceğine inandığını vurgulayarak, "Üyeliğimizle AB'yi daha güçlü kılma potansiyeline sahip olduğumuza ve bu birliğin herkes için yenilikçi ve faydalı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Batum konferansı, imza töreniyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili