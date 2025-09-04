Gürcistan Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gürcistan Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Gürcistan Türkiye kaç kaç? Gürcistan Türkiye canlı maç anlatımı ve Gürcistan Türkiye kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gürcistan Türkiye maçı 1-0'lık Türkiye üstünlüğüyle devam ediyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Gürcistan Türkiye maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürcistan Türkiye maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gürcistan Türkiye maçı Tiflis'de, Boris Paiçadze Arena Stadyumu'nda oynanıyor.