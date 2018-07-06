Gürcistan Topraklarının İşgali Kabul Edilemez"

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade ederek, "Belçika ve Avrupa Birliği (AB) bu konuda mutabık kalıyoruz ki böylesi bir işgal kabul edilmez." dedi.

Reynders, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Zalkaliani ve Reynders, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika hükümetinin, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinde Gürcistan'a destek verdiğini kaydeden Zalkaliani, bunun Gürcü hükümeti ve halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Zalkaliani, Abzhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Rusya tarafından işgal edildiğini ileri sürerek, Rusya'nın hedefinin bu toprakları ilhak etmek olduğunu söyledi.

Tiflis yönetimi olarak Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmaların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydeden Zalkaliani, bu yönde uluslararası ortakların da destek vermelerinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Reynders ise Gürcistan'ın NATO için güvenilir ve önemli bir partner olduğunu ifade etti.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini ifade eden Reynders, "Rusya tarafından" Gürcistan'ın toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Belçika ve Avrupa Birliği (AB) bu konuda mutabık kalıyoruz ki böylesi bir işgal kabul edilmez ve biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruyoruz." şeklinde konuştu.

Reynders, Abhazya ile Güney Osetya'nın sorunlarına siyasi çözüm bulunması için Cenevre müzakerelerinin önemli olduğunu ve bu konuyu görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da ilettiğini aktardı.