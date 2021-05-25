Gürcistan, sınır kapılarını 1 Haziran'da açacak
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Gürcistan, sınır kapılarını 1 Haziran'da açacak

Gürcistan, sınır kapılarını 1 Haziran'da açacak
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aylardır kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi.

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aylardır kapalı olan tüm sınır kapılarının 1 Haziran'da açılmasına karar verdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında Tiflis'te düzenlenen Kovid-19 konulu koordinasyon toplantısında, salgın nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren yabancılar negatif PCR testi ve Kovid-19 aşısı raporu ile ülkeye girebilecek ancak ülkede bulundukları 3. gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptıracak.

Tüm sınır kapıları aynı tarihte açılacak.

Bugüne kadar 339 bin 315 kişide virüs tespit edilen ülkede 320 bin 777 kişi iyileşti ve salgın nedeniyle 4 bin 654 hasta hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 1354 kişide virüs görülen ülkede 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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