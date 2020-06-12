- Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili: "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir"
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- Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili: "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir"

- Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili: "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir" Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir" dedi.

12.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:42

- Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili: "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir"

TİFLİS - Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir" dedi.

Gürcistan parlamentosunda gerçekleştirilen oturumda konuşan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, "Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. Komşu ülkeler ile başarılı iş birliğine sahip olduklarının altını çizen Bakan Garibaşvili, "Geçen yıl Aralık ayında Türkiye'yi ziyaret ettim, mevkidaşım ve ben iki ülkenin hükümetleri arasında askeri-mali iş birliği konusunda 5 yıllık bir anlaşma imzaladık" dedi.

Garibaşvili, diğer ülkeler ile yaptıkları iş birliğine de değinerek, "ABD ile ikili stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Gürcistan ABD'ye ek olarak İngiltere, Fransa, Almanya, Baltık ve İskandinav ülkeleri, Karadeniz bölgesi ve diğer birçok ortakla da başarılı bir şekilde iş birliği yapıyor" diye konuştu.

Garibaşvili, Eylül ayında Gürcistan ile ABD'nin "İyi Ortak" askeri tatbikatının yapılmasının planlandığını açıklarken, NATO üyesi ülkelerin de bu tatbikatta yer alacaklarını belirtti.

- Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili: 'Türkiye ile askeri iş birliği stratejik öneme sahiptir'

Kaynak: İHA

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