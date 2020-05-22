Gürcistan, Rusya'nın Güney Osetya'da "bariyerlerle yapay sınır oluşturmasını" kınadı
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Gürcistan, Rusya'nın Güney Osetya'da "bariyerlerle yapay sınır oluşturmasını" kınadı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sınır hattında, Rus askerlerinin desteğiyle bariyerler ile yapay sınır oluşturulmaya başlanmasını kınadı.

Gürcistan, Rusya'nın Güney Osetya'da
22.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:31

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sınır hattında, Rus askerlerinin desteğiyle bariyerler ile yapay sınır oluşturulmaya başlanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus askerlerin desteklediği Güney Osetyalı işgal güçlerinin, bölgenin işgal hattı yakınlarında Gürcü tarafının kontrolü altındaki Mereti köyünde sözde sınır oluşturmaya başladıkları belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rus işgal güçleri tarafından Gori Belediyesinde Gürcistan hükümetinin kontrol ettiği Mereti köyünde sözde sınır bariyerleri oluşturması yönünde yasa dışı faaliyetlerin başlatılmasını ve son iki ayda Rusya'nın sık sık düzenlediği provokasyonları sert bir şekilde kınıyor." ifadelere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri ile ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalıştığı aktarıldı.

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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