Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale
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Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi.

19.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:08
Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale

'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi. Gürcistan polisinin, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. 

 

Başkent Tiflis'te binlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermemesi üzerine parlamento binası önünde toplanarak, hükümeti protesto etti. Göstericilerin, erken seçim talep ettiği belirtilirken, polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.


Kaynak: DHA
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