Gürcistan Parlamentosunda tansiyon yükseldi

Gürcistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda tansiyon yükseldi. Muhalif milletvekilleri oturumu protesto etti.

Gürcistan Parlamentosunda 25 delegasyonun 100 kadar üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'nda tansiyon yükseldi. Oturuma liderlik eden Komünist Parti'den Rus Devlet Duma Milletvekili olan Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un oturum sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturması, Gürcü muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestolarına ve diğer Gürcü milletvekillerinin ise kınamalarına neden oldu. Gravrilov'un 1990'larda Abhazya bölgesindeki Gürcülere karşı savaştığı savunularak, Rus Gürcistan Heyeti'nin ziyareti vatandaşlar tarafından da protesto edildi.

Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tamar Chugoshvili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Başkanın sandalyesinde bir Rus milletvekilinin oturduğunu görünce harap oldum" ifadelerini kullandı.

Oturuma ara verildiği sırada milletvekilleri Elene Khoshtaria, Giorgi Kandelaki, Sergo Ratiani ve Otar Kakhidze oturumun gerçekleştiği salona gelerek Rus Milletvekili Sergey Gavrilov'un salona geri dönmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Muhalefet milletvekillerinin bu hareketi tepkilere neden oldu ve milletvekili Ada Marshania olay çıkaran milletvekillerinin salondan uzaklaştırılmalarını istedi. Bazı milletvekilleri parlamentoda Rus milletvekillerinin oturduğu kürsüye doğru su atarken, mikrofonlar kapalı olduğu için bazı milletvekillerinin tartışma sırasında birbirlerine ne söylediği bilinmiyor.

Gürcistan Rüyası Grubu Başkanı Mamuka Mdinaradze gazetecilere verdiği demeçte, "Gavrilov'un Gürcistan Parlamentosu Başkanı makamında oturmasına izin veren organizatörler kesinlikle sorumlu tutulacak" dedi. Ancak Mdinaradze, olaydan kimin sorumlu olduğunu belirtmeyerek, bu oturuma Rus Milletvekili Sergey Gavrilov'un başkanlık etmesinin kararlaştırılmadığını belirtti.

Çıkan olaylardan sonra milletvekilleri parlamento binasını terk etti. Ortodoks Parlamentolararası Oturumu'na parlamento binasında devam edilmeyeceği belirtildi. Gürcistan delegelerinin başkanı Zakaria Kutsnashvili, oturumun başka bir binada devam edeceğini bildirdi. - TİFLİS

Kaynak: İHA