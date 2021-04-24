Gürcistan Parlamentosu Başkanı Talakvadze istifa etti
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Talakvadze istifa etti

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Talakvadze istifa etti
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parlamento Başkanı olarak 2019'dan bu yana görev yapan Talakvadze, bugün düzenlenen komiteler toplantısının ardından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini belirtti.

Talakvadze, Gürcistan'da yaklaşık 6 aydır devam eden siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin geçen hafta iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanmaya başlamasıyla siyasi diyaloğun başarılı şekilde sonuçlandırıldığını kaydederek artık değişikliklerin zamanı geldiğini söyledi.

Bundan sonra iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin bir milletvekilli olarak çalışmaya devam edeceğini ifade eden Talakvadze, siyasi gerginliğin sona ermesi ile artık muhalefetin de parlamentoya gireceğini kaydetti.

Gürcü Hayali Partisi yeni parlamento başkanı adaylığına partinin milletvekilli 42 yaşındaki Kakhaber Kuçava'yı gösterdi.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanının muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma geçen hafta muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı diğer partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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