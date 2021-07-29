Gürcistan, Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna alındı

Gürcistan, Türkiye'nin uyguladığı Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna dahil edildi.

Gürcistan, Türkiye'nin uyguladığı Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna dahil edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Gürcistan, aralarında Filistin, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, EFTA ülkeleri ve Faroe Adaları'nın da bulunduğu Türkiye'nin bölgesel konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkelere dahil edildi.

Gürcistan'ın, yönetmeliğe eklenmesiyle "İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" de yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım