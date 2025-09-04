Gürcistan'da Müslüman nüfus, ülke toplam nüfusunun yaklaşık %10-12'sini oluşturmaktadır. Bu oran 400-500 bin kişiye denk gelmektedir. Gürcistan'daki Müslümanların çoğunluğu Sünni ve Şii mezheplerine mensuptur. Peki, Gürcistan Müslüman mı, Hristiyan mı? Gürcistan dini ne?

GÜRCİSTAN'IN TARİHSEL DİNİ GEÇMİŞİ

Gürcistan, Hristiyanlığı erken kabul eden ülkelerden biridir. 4. yüzyılda Hristiyanlık, resmi din olarak kabul edilmiş ve ülkenin kültürel kimliği büyük ölçüde bu inanç etrafında şekillenmiştir. Gürcistan Ortodoks Kilisesi, ülkenin bağımsızlık mücadelesinde ve kimlik oluşumunda önemli rol oynamıştır.

Ancak tarih boyunca Osmanlı ve Pers İmparatorluklarının hâkimiyetinde kalan bölgelerde İslamiyet de yayılmıştır. Özellikle Ahıska, Batum ve Tiflis çevresinde yaşayan topluluklar arasında Müslümanlık önemli bir yer edinmiştir.

GÜRCİSTAN'DA EN YAYGIN DİN HANGİSİ?

Bugün Gürcistan'ın resmi dini Gürcü Ortodoks Hristiyanlığıdır. Nüfusun yaklaşık yüzde 80-85'i kendisini Ortodoks Hristiyan olarak tanımlamaktadır. Ülkenin başkenti Tiflis'te çok sayıda tarihi kilise, manastır ve dini merkez bulunur.

Ortadoks kilisesi, Gürcistan halkı için sadece dini değil, aynı zamanda ulusal kimliği güçlendiren bir kurum olarak da önemlidir. Dini bayramlar, ayinler ve törenler halkın günlük yaşamında önemli bir yere sahiptir.

GÜRCİSTAN'DA MÜSLÜMAN NÜFUS NE KADAR?

Gürcistan'da Müslüman nüfus, ülke toplam nüfusunun yaklaşık %10-12'sini oluşturmaktadır. Bu oran 400-500 bin kişiye denk gelmektedir. Gürcistan'daki Müslümanların çoğunluğu Sünni ve Şii mezheplerine mensuptur.

• Sünni Müslümanlar: Özellikle Batum ve Acara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler Osmanlı hâkimiyeti döneminde İslamiyet'le tanışmış ve günümüze kadar Müslüman kimliğini korumuştur.

• Şii Müslümanlar: Daha çok Azerbaycan sınırına yakın olan Kvemo Kartli bölgesinde yaşayan Azeri kökenli topluluklar arasında yaygındır.

ACARA BÖLGESİ VE İSLAM'IN ETKİSİ

Acara Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan'ın Müslüman nüfusunun en yoğun yaşadığı bölgedir. Batum şehri, camileri, İslam kültür merkezleri ve Müslüman nüfusu ile dikkat çekmektedir.

Sovyetler Birliği döneminde dinî özgürlükler kısıtlansa da, 1990'lardan sonra İslami kimlik yeniden canlanmıştır. Bugün Batum'da modern camiler inşa edilmiş ve dini eğitim kurumları açılmıştır.

AHISKA TÜRKLERİ VE GÖÇ HİKÂYELERİ

Gürcistan'da yaşayan Müslüman topluluklardan biri de Ahıska Türkleridir. Ahıska Türkleri, 1944 yılında Sovyet yönetimi tarafından Orta Asya'ya sürgün edilmiş ve büyük acılar yaşamıştır. Günümüzde Gürcistan'da sayıları azalmış olsa da, Ahıska Türkleri Müslüman kimliklerini korumaya devam etmektedir.

Bu topluluk, Gürcistan'ın dini çeşitliliğini artıran önemli unsurlardan biridir.

GÜRCİSTAN'DA DİNİ ÇEŞİTLİLİK

Her ne kadar çoğunluk Ortodoks Hristiyan olsa da Gürcistan'da farklı inanç grupları da yaşamaktadır. Katolikler, Protestanlar, Yahudiler ve Ezidiler ülkede varlığını sürdürmektedir. Bu durum Gürcistan'ı dini çeşitlilik açısından zengin bir ülke haline getirmektedir.

Devlet, anayasasında dini özgürlükleri güvence altına almış ve farklı inanç gruplarına eşit haklar tanımıştır. Ancak Gürcistan Ortodoks Kilisesi, toplumda en güçlü dini kurum olmayı sürdürmektedir.

GÜNCEL SOSYAL VE DİNİ DURUM

Gürcistan'da Müslüman nüfus, günlük yaşamda aktif rol oynamaktadır. İbadetlerini özgürce yerine getirmekte, dini bayramlarını kutlamakta ve toplumsal hayatta görünür olmaktadırlar. Ancak bazı dönemlerde dinler arası tartışmalar ve kültürel farklılıklar gündeme gelmektedir.

Özellikle Batum'daki Müslüman toplulukların cami sayısının artırılması yönündeki talepleri zaman zaman siyasi tartışmalara da yol açmaktadır. Buna rağmen ülkede genel olarak dini hoşgörü ve barış ortamı bulunmaktadır.

GÜRCİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Sonuç olarak, Gürcistan Müslüman bir ülke değildir; resmi dini Gürcü Ortodoks Hristiyanlığıdır. Ancak ülkede hatırı sayılır bir Müslüman nüfus vardır. Özellikle Acara, Batum ve Azeri nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İslamiyet güçlü bir şekilde yaşamaktadır.

Gürcistan'ın dini yapısı, hem Hristiyanlık hem de İslamiyet'in etkisiyle şekillenmiş, bu da ülkeye kültürel bir zenginlik katmıştır. Dolayısıyla Gürcistan, tek bir dini kimlikten ziyade çok kültürlü ve çok inançlı bir toplumsal yapıya sahiptir.