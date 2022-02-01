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Gürcistan Meclisinden Ukrayna'ya destek

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan Meclisinden Ukrayna'ya destek

Gürcistan Meclisi, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte Ukrayna'yı destekleyen karar taslağını onayladı.

Gürcistan Meclisi, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte Ukrayna'yı destekleyen karar taslağını onayladı.

Başkent Tiflis'teki Meclis oturumunda, iktidardaki Gürcü Hayali partisi milletvekillilerin hazırladığı "Ukrayna'da Olası Bir Askeri Tırmanış Hakkında Karar" taslağının onaylanması için oylama yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Ukrayna'ya destek amacıyla hazırlanan karar taslağı, 74 milletvekilin oyuyla onaylandı.

Uluslararası toplumun Ukrayna'da olası bir savaşın önlenmesi için hareket etmesi gerektiği belirtilen taslakta, şunlar kaydedildi:

"Gürcistan Meclisi, olası bir askeri tırmanıştan ciddi şekilde zarar görebilecek dost Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade eder.

Meclis, Ukrayna'daki olası askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu ifade eder ve yalnızca Ukrayna için değil, aynı zamanda bölgesel barış ve güvenlik için de yeni bir tehdit oluşturan egemen bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü niyeti kınar."

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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