Gürcistan Meclis Başkanlığına Şalva Papuaşvili seçildi
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin aday gösterdiği Şalva Papuaşvili, ülkenin yeni meclis başkanı oldu.
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin aday gösterdiği Şalva Papuaşvili, ülkenin yeni meclis başkanı oldu.
Gürcistan Meclisi'nde yeni başkanı seçmek için olağanüstü oturum düzenlendi.
150 kişilik mecliste başkan seçmek için yapılan oylamaya 89 milletvekili katıldı.
Oylamada 88 evet oyu alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin adayı Papuaşvili, Meclis Başkanı oldu.
Bir milletvekilinin hayır oyu verdiği oylamaya başka aday katılmadı.
45 yaşındaki Papuaşvili, 2020'de yapılan genel seçimlerde ilk kez milletvekilli seçilmişti.
Eski Meclis Başkanı Kakha Kuçava, 24 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.