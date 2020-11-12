Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta? Gürcistan - Kuzey Makedonya hangi kanalda? Gürcistan - Kuzey Makedonya şifresiz canlı izlenecek
12.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:22
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Gürcistan - Kuzey Makedonya şifresiz canlı izlenecek mi? Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'ye katılma açısından önem taşıyan maçta Gürcistan - Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Gürcistan - Kuzey Makedonya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
GÜRCİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gürcistan - Kuzey Makedonya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı 12 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:00.
GÜRCİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcistan - Kuzey Makedonya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.
GÜRCİSTAN - KUZEY MAKEDONYA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Gürcistan - Kuzey Makedonya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı ücretli yayın platformundan yayınlanacak.