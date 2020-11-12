Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta? Gürcistan - Kuzey Makedonya hangi kanalda? Gürcistan - Kuzey Makedonya şifresiz canlı izlenecek

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Gürcistan - Kuzey Makedonya şifresiz canlı izlenecek mi? Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?